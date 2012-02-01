俄罗斯驻欧盟大使称叙利亚决议草案不可能通过

路透莫斯科2月1日电（记者 Steve Gutterman）---国际文传电讯社报导，俄罗斯驻欧盟大使Vladimir Chizhov周三表示，如果西方-阿拉伯国家提交给联合国安理会的草案不明确排除对叙利亚动武的可能性，该草案没有可能通过。

Chizhov的评论暗示，俄罗斯将否决该草案，该草案支持阿拉伯联盟的计划，呼吁叙利亚总统阿萨德放弃权力。

Chizhov指出，该草案“忽略了最重要的事情：明确排除外部力量利用决议对叙利亚事务进行军事干预的可能性。因此我认为该草案不可能通过。”

俄罗斯反复警告，将阻止安理会通过可能允许对叙利亚动武的决议。

俄罗斯外交官表示，如果草案不删除对阿萨德放弃权力的呼吁，俄罗斯可能行使否决权。

另外，俄罗斯曾表示出担忧，因根据目前草案威胁采取的“进一步措施”，如果叙利亚未能执行决议，该国将遭到制裁，而俄罗斯反对制裁叙利亚。

去年10月，俄罗斯和中国联手对西方国家提交的决议草案行使否决权，当时的草案谴责阿萨德政府，并威胁可能采取制裁。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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