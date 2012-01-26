安理会将表决叙利亚问题新决议草案

路透大马士革1月25日电（记者 Mariam Karouny）---英法两国周三与阿拉伯盟友一道，敦促联合国安理会支持阿盟呼吁叙利亚总统阿萨德下台的动议，可能将与叙利亚盟友俄罗斯正面交锋。

法国外交部发言人瓦莱罗（Bernard Valero）称：“联合国安理会必须支持阿盟勇敢的决定，即试图结束叙利亚镇压和暴力，找到解决政治危机的途径。”

联合国安理会最早将於下周就一份新的决议草案投票。驻联合国外交官们表示，英法代表正与卡塔尔、摩洛哥、美国、德国和葡萄牙磋商。新决议将替代俄罗斯草案付诸表决，西方外交人士称，俄草案力度过小。

美国总统奥巴马周二发表国情咨文称，阿萨德“很快将发现变革力量无法逆转”。

尚不清楚俄罗斯是否会再次进行阻挠安理会对叙利亚采取行动。去年10月，欧盟提议的安理会谴责叙利亚并呼吁对其实施制裁的草案遭中俄否决。

联合国一名特使称：“我们希望俄罗斯这次不要对阿盟动用否决权。他们将起争执，并进行协商。让我们拭目以待。”

俄外长拉夫罗夫称，俄罗斯仍反对制裁叙利亚，并重申反对军事介入叙利亚的立场。但据路透获取的新草案文本，西方和阿盟并未呼吁对叙利亚采取军事行动或制裁，但要求安理会支持阿盟。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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