俄称若叙利亚决议草案“令人无法接受”将投否决票

路透莫斯科2月1日电（记者 Steve Gutterman）---俄罗斯周三称，将否决任何令人无法接受的对叙利亚问题联合国决议草案。俄罗斯此前呼吁应排除外部力量进行军事干预的可能。

叙利亚暴力活动已持续10个月，造成至少5,000人死亡。活动人士称，阿萨德部队本周加紧夺回反对派据点的行动，从大马士革近郊到哈马市和霍姆斯市，以及位於边境的德拉省和伊德利卜省，政府军不断发起进攻。

阿拉伯和西方国家周二敦促联合国安理会对决议草案迅速投票表决，该草案支持阿拉伯联盟呼吁阿萨德移权给副总统，结束长达11个月针对其家族执政的抗议活动。

俄罗斯常驻联合国大使丘尔金（Vitaly Churkin）在纽约通过视频通话告诉莫斯科的记者：“如果草案内容令人无法接受，我们当然要投否决票。”

“如果我们认为草案内容有误，将导致危机局势恶化，我们不会允许草案通过。这一点是明确的。”

此前几个小时，俄罗斯驻欧盟大使契科佐夫（Vladimir Chizhov）表示，如果西方-阿拉伯国家提交的草案不明确排除对叙利亚动武的可能性，该草案没有可能通过。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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