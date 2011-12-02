17名叙利亚人进阿盟禁行"黑名单"

埃及国家通讯社周四称，阿拉伯国家联盟已将17人列入禁止进入阿拉伯国家的"黑名单"，包括叙利亚总统巴沙尔·阿萨德的弟弟Maher，叙国防及内政部长、情报官员和军事高官等。因叙利亚未能停止对国内示威者的镇压，阿盟此前投票通过对其实施制裁。名单由阿盟委派的负责执行具体措施的专门委员会制定。路透