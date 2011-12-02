17名叙利亚人进阿盟禁行"黑名单"

路透开罗12月1日电---埃及国家通讯社周四称，阿拉伯国家联盟已将17人列入禁止进入阿拉伯国家的"黑名单"，包括叙利亚总统巴沙尔·阿萨德的弟弟。因叙利亚未能停止对国内示威者的镇压，阿盟此前投票通过对其实施制裁。

阿盟由包括叙利亚在内的22个会员国组成，该组织暂停叙利亚会员国资格、并施以大规模经济制裁的举动，结束了数十年来不向会员国开刀的成例。只有伊拉克和黎巴嫩对制裁投了反对票。

叙利亚称，针对其央行的制裁，是在向其宣布"经济战争"。叙利亚政府对国内示威运动的镇压已持续九个月。

"黑名单"中还包括叙利亚国防及内政部长、情报官员和军事高官。名单由阿盟委派的负责执行具体措施的专门委员会制定。

被列入"黑名单"的阿萨德的弟弟Maher领导着共和国卫队，是叙利亚排名第二最有权势的人。身为叙利亚首富的阿萨德的表弟也被列入"黑名单"。

"黑名单"及其他相关文件将交给卡塔尔为首的阿拉伯部长团。埃及国家通讯社报导称，阿拉伯部长们将於周六聚首多哈。

报导还称，阿盟一个委员会提议，自12月中旬起暂停往返叙利亚的航班，并建议禁运制裁不要包括小麦及相关食品、医药、天然气和电力。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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