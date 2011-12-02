17名叙利亚人进阿盟禁行"黑名单"

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透开罗12月1日电---埃及国家通讯社周四称，阿拉伯国家联盟已将17人列入禁止进入阿拉伯国家的"黑名单"，包括叙利亚总统巴沙尔·阿萨德的弟弟。因叙利亚未能停止对国内示威者的镇压，阿盟此前投票通过对其实施制裁。
阿盟由包括叙利亚在内的22个会员国组成，该组织暂停叙利亚会员国资格、并施以大规模经济制裁的举动，结束了数十年来不向会员国开刀的成例。只有伊拉克和黎巴嫩对制裁投了反对票。
叙利亚称，针对其央行的制裁，是在向其宣布"经济战争"。叙利亚政府对国内示威运动的镇压已持续九个月。
"黑名单"中还包括叙利亚国防及内政部长、情报官员和军事高官。名单由阿盟委派的负责执行具体措施的专门委员会制定。
被列入"黑名单"的阿萨德的弟弟Maher领导着共和国卫队，是叙利亚排名第二最有权势的人。身为叙利亚首富的阿萨德的表弟也被列入"黑名单"。
"黑名单"及其他相关文件将交给卡塔尔为首的阿拉伯部长团。埃及国家通讯社报导称，阿拉伯部长们将於周六聚首多哈。
报导还称，阿盟一个委员会提议，自12月中旬起暂停往返叙利亚的航班，并建议禁运制裁不要包括小麦及相关食品、医药、天然气和电力。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。