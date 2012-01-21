叙利亚因欧美原油制裁损失20亿美元

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透贝鲁特1月20日电---媒体周五援引叙利亚石油部长Sufian Alao的说法称，西方国家对叙利亚的石油出口制裁已导致该国自9月份以来收入减少20亿美元。
叙利亚官方通讯社SANA援引Alao的说法表示，叙利亚仍然在吸引新的客户来取代欧盟的石油合约，但在航运保险和贸易信贷问题上遇到麻烦。
叙利亚每日石油出口量约为13万桶，多数输往欧盟国家。欧盟去年9月2日对叙利亚实施石油禁运，美国稍早前已实施类似措施。
Alao表示，叙利亚之前利用原油销售收入“来贴补叙利亚公众的燃油需求”，现在这种国内燃油补贴得由国库和银行支付。
Alao认为西方的制裁是不公平的、非法的，“旨在对叙利亚人民造成尽可能多的伤害。”（完）
编译：王燕焜 发稿：程芳
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