叙利亚因欧美原油制裁损失20亿美元

路透贝鲁特1月20日电---媒体周五援引叙利亚石油部长Sufian Alao的说法称，西方国家对叙利亚的石油出口制裁已导致该国自9月份以来收入减少20亿美元。

叙利亚官方通讯社SANA援引Alao的说法表示，叙利亚仍然在吸引新的客户来取代欧盟的石油合约，但在航运保险和贸易信贷问题上遇到麻烦。

叙利亚每日石油出口量约为13万桶，多数输往欧盟国家。欧盟去年9月2日对叙利亚实施石油禁运，美国稍早前已实施类似措施。

Alao表示，叙利亚之前利用原油销售收入“来贴补叙利亚公众的燃油需求”，现在这种国内燃油补贴得由国库和银行支付。

Alao认为西方的制裁是不公平的、非法的，“旨在对叙利亚人民造成尽可能多的伤害。”（完）

编译：王燕焜 发稿：程芳

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