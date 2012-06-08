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路透中文国际短讯 | 2012年 6月 8日 星期五 11:10 BJT

上合组织反对军事介入叙利亚

上海合作组织领导人呼吁通过对话解决叙利亚危机。上合组织领导人联合声明称：“上合组织成员国反对军事介入这一地区（中东和北非），反对强制推动政权更迭及单边制裁。”

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