俄外长称叙总统承诺停止暴力

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透安曼2月7日电（记者 Khaled Yacoub Oweis）---叙利亚总统阿萨德周二向俄罗斯承诺，将停止叙利亚流血事件；但是西方国家和阿拉伯国家寻求进一步孤立阿萨德，此前激进分子和反对派称阿萨德的军队在霍姆斯市杀死逾100人。
俄罗斯外交部长拉夫罗夫到访叙利亚首都，称俄叙两国都希望阿拉伯联盟观察员返回叙利亚。
阿萨德表示，将支持任何稳定叙利亚的计划，但是明确称必须在此前阿盟的建议基础上进行，阿盟此前呼吁进行对话、释放囚犯以及从抗议中心撤军。
叙利亚反对派--叙利亚全国委员会高级成员Walid al-Bunni指出，拉夫罗夫没有带来新的倡议，阿萨德“所谓的改革”承诺并不够。“阿萨德犯下如此罪行，不可以继续统治叙利亚。”
“叙利亚总统向我们承诺，全心全意致力於停止暴力事件，无论暴力来源是哪里，”拉夫罗夫在会见阿萨德以後表示。
拉夫罗夫还重申，俄罗斯准备在阿拉伯联盟倡议立场基础上帮助叙利亚迅速走出危机。
叙利亚官方电视台称，负责起草叙利亚新宪法的委员会周二已完成其工作。叙新宪法是阿萨德承诺的数项政治改革之一。
阿萨德称，新宪法获批後将举行议会选举，但亦承诺将根除与暴力事件有关的“恐怖分子”。
拉夫罗夫称，阿萨德对其保证，将致力於停止双方流血事件，准备同该国所有政治团体进行对话。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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