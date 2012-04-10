活动人士称叙部队凌晨炮轰哈马市

路透贝鲁特4月10日电---一名活动人士称，叙利亚政府的坦克周二清晨炮轰哈马市。叙总统阿萨德已同意政府军4月10日开始从市区撤军当日，不过当天政府军的坦克继续在街道上巡逻。

活动人士、平民记者阿布·巴克尔（Manhal Abu Bakr）称：“凌晨2点，我们听到两枚炸弹爆炸，以及坦克在街上行驶的声音。”

他在Skype上称：“现在没有炮火声。他们在晚上开火，因此我们很难拍摄到。”阿布·巴克尔称，网上的视频录像是晚上在哈马拍的，画面显示了高楼区遭炮轰的情景。

另一名活动人士称，在叙利亚首都大马士革郊区Douma，周二上午时街上仍有坦克。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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