叙利亚反对派准备武装反政府人员

路透贝鲁特3月12日电(记者 Mariam Karouny/Oliver Holmes)---叙利亚全国委员会(Syrian National Council)周一表示，准备在外国的帮助下武装反政府人员。同时，活动人士和叙利亚政府就霍姆斯的屠杀事件相互指责。

就在联合国和阿盟联合特使安南周末访问叙利亚，寻求达成停火、人道主义救援和政治对话等共识之时，叙利亚发生了数十起屠杀事件。

叙利亚全国委员会发言人George Sabra呼吁外国力量进行干涉，称该组织已经成立协调机构，在外国政府帮助下向反叛力量分发武器。但他没有给出提供帮助的国家以及该机构所在地等信息。

George Sabra在伊斯坦布尔的新闻发布会上表示：“我们要求阿拉伯国家和西方国家进行军事干预，以保护平民。”

“我们要求建立保护平民的安全人道主义通道和区域。我们要求在整个叙利亚建立禁飞区，防止阿萨德继续进行屠杀。”

叙利亚危机爆发於一年前，由於反叛力量与政府军的对抗，叙利亚危机变得日益血腥。

联合国估计叙利亚安全部队杀害了逾7,500人。叙利亚政府表示，外国支持的武装分子参与了反抗活动，并要为叙利亚军队2,500名士兵的死难负责。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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