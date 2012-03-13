叙利亚反对派准备武装反政府人员

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透贝鲁特3月12日电(记者 Mariam Karouny/Oliver Holmes)---叙利亚全国委员会(Syrian National Council)周一表示，准备在外国的帮助下武装反政府人员。同时，活动人士和叙利亚政府就霍姆斯的屠杀事件相互指责。
就在联合国和阿盟联合特使安南周末访问叙利亚，寻求达成停火、人道主义救援和政治对话等共识之时，叙利亚发生了数十起屠杀事件。
叙利亚全国委员会发言人George Sabra呼吁外国力量进行干涉，称该组织已经成立协调机构，在外国政府帮助下向反叛力量分发武器。但他没有给出提供帮助的国家以及该机构所在地等信息。
George Sabra在伊斯坦布尔的新闻发布会上表示：“我们要求阿拉伯国家和西方国家进行军事干预，以保护平民。”
“我们要求建立保护平民的安全人道主义通道和区域。我们要求在整个叙利亚建立禁飞区，防止阿萨德继续进行屠杀。”
叙利亚危机爆发於一年前，由於反叛力量与政府军的对抗，叙利亚危机变得日益血腥。
联合国估计叙利亚安全部队杀害了逾7,500人。叙利亚政府表示，外国支持的武装分子参与了反抗活动，并要为叙利亚军队2,500名士兵的死难负责。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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