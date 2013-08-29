若叙利亚遭军事打击 油价或将升至150美元--法兴银行

中国“货币操纵”威胁消除 “汇率失调”风险再现--中银香港
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
路透伦敦8月28日 - 法国兴业银行周三表示，如果西方国家空袭叙利亚，布兰特原油价格可能将升向每桶125美元，而如果冲突蔓延至中东其他国家，油价可能进一步上涨。
法国兴业银行石油分析师Michael Wittner称，如果战争影响伊拉克等主要产油国，布兰特原油价格可能最高升至150美元，不过升势可能是短暂的。
Wittner在给客户的研究报告中称，“无论是叙利亚遭军事打击的预期，还是对袭击已开始的消息作出的反应，我们认为未来几天布兰特原油价格将再涨5-10美元，升至120-125美元。”
他补充称，“如果事态扩散导致伊拉克或其他国家石油供应明显受到干扰，布兰特原油价格可能短暂升至150美元。”
“我们预计军事打击将在下周开始。如果时间推迟，而且没有迹象显示打击将很快开始，那么受整个叙利亚情势带动的油价涨势将开始消退。”
布兰特10月原油期货周三触及六个月高点117.34美元，因市场担心在中东和北非其他产油国产出受限之际，地区冲突可能将影响石油供应。
Wittner称，如果石油供应因军事冲突而受到抑制，那么石油市场将依赖沙特阿拉伯的额外产量。该国是石油输出国组织(OPEC)中唯一有充足闲置产能的成员国。
“沙特阿拉伯可以应对可能发生的情况，但市场将关注石油供应中断后不断减少的闲置产能，这或将利多油价。”
Wittner称，如果油价涨得太高，或供应短缺情况严重，石油消费国可能将考虑释出部分可观的战略石油储备。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
路透上海4月13日 - 国际咨询公司贝恩周四表示，由于经济增长放缓、估值偏高等原因，2017年大中华区私募股权市场环境充满挑战，不过以阿里巴巴和腾讯等为代表的科技巨头，投资热情仍不会降温。
因美国附属公司Westinghouse核电厂发展项目一再延误和严重超支而身陷财困的日本东芝集团，本周首次承认可能无法经营下去。东芝于周二日本股市收市后公布截至去年底九个月业绩报告，惟负责核数的PwC Aarata在财务报表中加入免责声明，强调无法对业绩报告表示意见，同类事件在日本上市大企业中史无前例。