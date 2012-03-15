叙利亚危机持续一周年 支持者街头力挺阿萨德

路透贝鲁特3月15日电(记者 Crispian Balmer)---在3月15日叙利亚危机持续一周年之际，阿萨德的支持者周四走上叙利亚各城市街头，以示对他的支持。

国有电视台的画面显示，数千人聚集在大马士革市中心，挥舞着阿萨德的头像以及叙利亚、俄罗斯和中国的国旗。中俄未与西方国家一道支持阿盟要求阿萨德下台的计划。

人们高呼：“巴沙尔，我们愿为你流血牺牲！”

土耳其暗示，该国或考虑支持在叙利亚内部建立一个“缓冲区”，以应对越境难民潮。随着叙利亚政府军最近在伊德利卜（Idlib）地区对反叛力量实施打击，涌入土耳其境内的叙利亚难民激增。

反对派活动人士表示，政府军向各地抗议当局的人群开枪，但市民则表示，抗议者只是在大马士革的Shaalan地区表达其愤怒。

联合国和阿盟联合特使安南继续推动其结束叙利亚暴力的提议，与叙利亚和俄罗斯高官进行会谈。

安南发言人艾哈迈德· 法齐(Ahmad Fawzi)周四在日内瓦表示：“会谈的大门依然开着。我们还在就安南先生的提议与叙利亚当局进行接触。他一天中一直在与叙利亚外长进行电话联系。”

但西方外交官私下表达了对安南成功机会的悲观看法。

叙利亚周三表示，该国对安南的提议给出了“正面”回应，但中东地区一名西方外交高官表示，叙利亚当局回绝了安南的想法。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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