美国和西方国家认为叙利亚问题谈判可能只取得很小进展

路透维也纳10月29日（记者 Matt Spetalnick/Francois Murphy） - 外交官们周四称，伊朗和沙特参加的叙利亚多边会谈可能只是将各方留在了谈判桌上，降低了取得突破的预期。

十几个国家在维也纳参加周四和周五举行的叙利亚问题会议，试图结束叙利亚长达四年的内战，美国及其西方和海湾盟友与俄罗斯和伊朗存在分歧。

美国官员称，国务卿克里将在周四晚些时候会见伊朗外长扎里夫。克里周三称，美国正加大外交努力以结束叙利亚冲突。

接近会谈的外交官们表示，克里周四晚些时候还可能会见俄罗斯外长拉夫罗夫以及土耳其和沙特外长。

在维也纳举行的会谈将是2011年3月叙利亚内战爆发以来伊朗和沙特首次坐在谈判桌前。

美国官员们降低了取得重大突破的预期，一名高级西方外交官表示，将各方留在谈判桌上、避免谈判破裂将是小成功。

俄罗斯上月开始轰炸叙利亚反对派以后，俄罗斯和西方的分歧扩大、美国官员们更多地将谈判视为缩小分歧以寻求政治解决的机会。

“我不会有过高的预期，”一名高级西方外交官匿名说道。“但美国人采取了很多外交努力，克里还是很乐观……他的积极态度似乎产生了一些动力。”（完）