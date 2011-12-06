叙利亚称愿有条件接受阿盟和平协议

叙利亚表示已经有条件批准阿拉伯联盟的和平计划，结束该国长达八个月抗议活动。在叙利亚外长穆阿利姆写给阿盟的信中，叙利亚拒绝外国干涉，并要求解除制裁并重返阿盟。阿盟秘书长阿拉比在开罗表示：''叙利亚提出的条件包含了我们之前未听过的新内容。''阿盟各国外长正在研究对策。路透