突尼斯称愿向阿萨德提供政治避难

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透突尼斯2月28日电---突尼斯周二称，若有助结束叙利亚国内暴力事件，愿向阿萨德提供政治避难。
突尼斯总统马祖吉的副手Adnen Monssar告诉路透：“如果这一提议能结束流血冲突，突尼斯原则上愿意向阿萨德及其家人提供政治避难。”
西方和阿拉伯国家上周在突尼斯召开“叙利亚之友”会议，期间马祖吉建议，俄罗斯向阿萨德提供避难。周二，马祖吉的副手称，突尼斯愿接纳阿萨德。
叙利亚部队周二炮轰反对派据点，造成至少25人死亡。法国称，联合国安理会正拟定决议草案，内容关於结束叙暴力活动，向霍姆斯市等地区提供人道主义救援等。
“叙利亚之友”会议上周五呼吁阿萨德停止杀害平民，敦促其允许各方提供人道主义紧急救援。但事实证明，外界无力阻止叙利亚流血事件。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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