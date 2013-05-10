土耳其称叙利亚早就突破美国红线使用化学武器

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透华盛顿5月9日 - 土耳其总理埃尔多安周四对美国NBC News表示，叙利亚政府曾用带有化学武器的导弹攻打反对派力量，“很久前”就突破了美国总统奥巴马设下的红线。
“该国（叙利亚）政府明显使用过化学武器和导弹。根据我们的情报，他们曾发射过约200枚导弹，”埃尔多安在伊斯坦布尔接受NBC News采访时说。
埃尔多安没有指明土耳其是否认为这200枚导弹都带有化学武器，亦表示该国政府没有确定叙利亚是否使用了沙林毒气。
“导弹大小不同，有人因导弹袭击丧生，有人被烧伤，伤势严重且有化学反应，”埃尔多安在被问及土耳其有何证据时说道。
“有些病人住进我国的医院，他们是因这些化学武器而受伤的，”他补充说道。
“通过他们的烧伤，可以看出受这些化学导弹影响的人是谁，”他说道，并表示土耳其将与联合国安理会分享情报。
美国曾表示，该国将叙利亚使用化学武器视为红线，但指出在没有证据前不会采取行动。
在被问及叙利亚总统阿萨德是否突破这条红线时，埃尔多安称：“很久前（就突破了）。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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