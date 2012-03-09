土耳其、突尼斯反对非阿拉伯力量干预叙利亚

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透突尼斯3月8日电（记者 Lin Noueihed）---土耳其总统居尔（Abdullah Gul）周四称，该国反对该地区以外的力量干预叙利亚事务，但警告对人民使用暴力的政府无法生存。
居尔在访问突尼斯时作出上述评论，突尼斯亦呼吁叙利亚总统阿萨德下台，但是反对外国军事干预来结束叙利亚危机。
居尔和突尼斯总统马祖吉（Moncef al-Marzouki）在联合新闻发布会上共同敦促叙利亚结束暴力活动。
“土耳其反对任何该地区以外势力进行干预。这种干预可能有利用的意味，”居尔说道，但没有详述。
他说道，任何使用暴力和独裁的政府很难继续下去，使用军队镇压人民的决定使问题转化为国际性的。
马祖吉称，突尼斯愿意向叙利亚派出军队，作为阿拉伯维和行动的一部分。上个月首次“叙利亚之友”会议在突尼斯举行，会议探讨了阿拉伯维和行动，但反对军事干预。
“目前我们需要继续进行政治努力，特别是与我们的俄罗斯和中国夥伴，因为他们能够在劝说叙利亚政府上发挥作用，”马祖吉说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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