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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 26日 星期四 12:02 BJT

土耳其将继续向叙难民开放边境

联合国难民署发言人Sybella Wilkes周三称，土耳其将关闭与叙利亚的商业运输往来，仍允许叙利亚难民通过边境。她表示，“土耳其政府仍欢迎难民入境，并提供保护。”自16个月前叙利亚危机爆发以来，共有约12万叙利亚难民在联合国难民署登记。

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