版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 10月 9日 星期二 10:47 BJT

土耳其总统称叙利亚出现“最糟糕情形”

土耳其总统居尔周一称，叙利亚目前出现“最糟糕情形”，土耳其将采取必要措施保护自己。此前有来自叙利亚的炮弹落入土耳其境内，土耳其军队以炮火还击。居尔称，叙利亚的暴力冲突不能无限期持续下去，阿萨德倒台已不可避免。图为资料图片。

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐