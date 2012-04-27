独家：联合国拟向叙利亚提供人道主义援助

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透日内瓦4月26日电（记者 Stephanie Nebehay）---联合国使团发现，叙利亚冲突已持续一年多时间，该国基础设施受到严重破坏，部分水电供应中断，许多家庭的基本日常需求得不到满足。
路透周四获得的联合国文件显示，联合国根据其与叙利亚官员3月18-26日进行的联合评估，制定了一项提供人道援助的秘密计划。
联合国正在筹备一项重大援助行动，上周五在日内瓦召开的闭门会议中，联合国呼吁与会国总计捐款1.8亿美元，这项“叙利亚响应计划”（Syria Response Plan）为此呼吁提供了基础。
文件显示，联合国使团到访的叙利亚十个省份中，至少有100万叙利亚人需要人道主义援助。在大多数这些省中，基本药品紧缺，食品价格飙升。
“（这些地区）的工作和生活已经被打乱……商品价格上涨，由於局势不稳且资金紧张，许多人无法满足他们的基本日常需求，也不能获得基本的社会服务，”文件称。
“在发生过武装冲突的地区，住房、基础设施和社会服务设施遭到严重破坏，燃料短缺影响水电供应。”
这项为期六个月的援助计划包括46个项目，涵盖食品、卫生、避难所、供水和卫生等11个行业。
但文件称，叙利亚当局还得批准该计划，向联合国援助人员发放签证，并让海关允许货物进入。此外，还需保障人员安全。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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