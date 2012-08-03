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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 3日 星期五 10:35 BJT

叙危机联合特使安南本月底将去职

联合国秘书长潘基文周四宣布，叙利亚危机联合特使安南将於月底去职。安南称，他退出的理由是联合国安理会成员国“互相指责和谩骂”。安南指出，叙利亚冲突各方持续获得武器装备以及安理会僵局，削弱了他促成外交解决方案的能力。

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