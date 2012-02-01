阿盟敦促安理会对叙利亚采取行动

美国务卿蒂勒森肯定中美建设性关系的重要性
路透华盛顿2月21日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森周二同中国国务委员杨洁篪通电话，肯定了中美建设性关系的重要性，而且两人一致认为有必要解决朝鲜构成的威胁。
路透联合国1月31日电（记者 Louis Charbonneau/Patrick Worsnip）---阿拉伯国家联盟和卡塔尔周二敦促联合国安理会迅速采取行动，阻止叙利亚暴力冲突升级，并支持阿盟要求叙利亚总统阿萨德下台的计划。
美国国务卿希拉里向安理会表示：“我们别无选择：要麽站在叙利亚和该地区人民的一边，要麽就成为叙利亚暴力冲突的同谋。”
“美国敦促安理会支持阿盟诉求，即要求叙利亚政府立即停止攻击平民，确保和平示威的自由。”
阿盟秘书长阿拉比（Nabil Elaraby）呼吁安理会采取“快速且果断的行动”，卡塔尔首相哈马德（Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani）则警告称，叙利亚“杀人机器仍在运转”。
“不能让叙利亚人民在苦难中倒下，”阿拉比呼吁安理会支持一项欧洲和阿盟起草的决议草案时说。
他表示，阿拉伯国家正尽力避免外国军事干预叙利亚危机。哈马德也强调这一点，他建议安理会施加经济压力。
哈马德说：“我们不是呼吁军事干预，而是主张施加切实的经济压力，这样叙利亚政府或许会意识到满足民众要求的必要性。”（完）编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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