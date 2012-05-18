潘基文称基地组织是叙利亚汽车爆炸袭击的幕後黑手

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透联合国5月17日电---联合国秘书长潘基文周四称，他认为叙利亚一周前发生的两起自杀式汽车爆炸袭击事件应由基地组织负责。这两起爆炸袭击造成至少55人死亡，而目前至少已有一万人死於叙利亚长达14个月的冲突中。
潘基文在纽约联合国总部进行的一个青年人活动上说：“几天前，叙利亚发生了规模巨大且严重的恐怖袭击。我认为，基地组织肯定是幕後黑手，这再次引起了十分严重的问题。”
据叙利亚国家媒体报导，大马士革5月10日发生两起汽车爆炸袭击，共造成55死亡，372人受伤，是叙利亚自去年3月陷入危机以来首都发生的最严重袭击事件。
叙利亚一直表示，该国面临境外势力资助并怂恿的恐怖袭击阴谋，当中包括沙特和卡塔尔，这两个国家曾呼吁向叙利亚反叛力量提供武器援助以推翻阿萨德。
潘基文称：“（在叙利亚）部署观察员起到一些缓冲作用，该国的暴力活动减少，但这还不足够，暴力活动尚未完全停止。我们正在尽一切努力保护平民。”
他还称，至少有一万人在叙利亚的冲突中丧命。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。