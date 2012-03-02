联合国担忧叙利亚或存在化学武器

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透联合国3月1日电---联合国发言人内西尔基（Martin Nesirky）周四称，联合国秘书长潘基文和禁止化学武器组织（OPCW）负责人担忧，叙利亚可能拥有化学武器。
内西尔基告诉记者：“关於叙利亚，秘书长和总干事都对该国可能有化学武器的报告表示担忧。这种担忧完全可以理解。”
美国参谋长联席会议主席邓普西上周称，叙利亚“作战能力很强”，拥有尖端的整合防空系统和生化武器。
根据联合国数据，在11个月的镇压中，叙利亚安全部队杀害逾7,500名平民遇难。事实证明，外界无力阻止叙流血冲突。中俄两次否决联合国安理会涉叙决议。
美国国务院主管中东事务的助理国务卿费尔特曼（Jeffrey Feltman）周四对一参议院小组表示，华府也对叙利亚的大规模杀伤性武器感到担忧。
费尔特曼称：“这是叙利亚邻国和我们欧洲等地盟友热议的话题。”
“我们目前尚未获悉，这批武器已脱离叙利亚政府控制，但这是为何有控制地过渡如此重要的原因之一。”（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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