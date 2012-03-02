联合国担忧叙利亚或存在化学武器

路透联合国3月1日电---联合国发言人内西尔基（Martin Nesirky）周四称，联合国秘书长潘基文和禁止化学武器组织（OPCW）负责人担忧，叙利亚可能拥有化学武器。

内西尔基告诉记者：“关於叙利亚，秘书长和总干事都对该国可能有化学武器的报告表示担忧。这种担忧完全可以理解。”

美国参谋长联席会议主席邓普西上周称，叙利亚“作战能力很强”，拥有尖端的整合防空系统和生化武器。

根据联合国数据，在11个月的镇压中，叙利亚安全部队杀害逾7,500名平民遇难。事实证明，外界无力阻止叙流血冲突。中俄两次否决联合国安理会涉叙决议。

美国国务院主管中东事务的助理国务卿费尔特曼（Jeffrey Feltman）周四对一参议院小组表示，华府也对叙利亚的大规模杀伤性武器感到担忧。

费尔特曼称：“这是叙利亚邻国和我们欧洲等地盟友热议的话题。”

“我们目前尚未获悉，这批武器已脱离叙利亚政府控制，但这是为何有控制地过渡如此重要的原因之一。”（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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