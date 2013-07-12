俄指责西方国家发动有关叙利亚化学武器的“宣传风暴”

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国7月11日 - 俄罗斯常驻联合国代表丘尔金(Vitaly Churkin)周四严厉指责西方国家，称他们有关叙利亚政府对叙利亚人民使用化学武器的指控是一种刻意为之的“宣传风暴”。
丘尔金向联合国秘书长潘基文提交了一份俄罗斯的分析，显示3月19日在阿勒颇省Khan al-Assal一枚含有沙林毒气的炮弹导致26名平民和军事人员丧生，而发射这枚炮弹的正是叙利亚反对派武装。
此前叙利亚允许俄罗斯专家前往事发地点，取回环境样本进行分析。俄罗斯和伊朗是叙利亚总统阿萨德的最亲密盟友以及主要的军火提供者。
美国、法国和英国对俄罗斯的分析表示怀疑，并再次呼吁联合国化学调查组在叙利亚的活动范围不应局限在Khan al-Assal，应毫不受限。他们向潘基文提供了至少九起叙利亚政府涉嫌使用化学武器的行为。
丘尔金暗示西方三国提出的指控不值得认真对待。
“我们需要考虑可信赖的指控。”丘尔金对记者说道。他还表示，坚持要求调查Khan al-Assal之外的事件是“茶杯里的宣传风暴”。
“不幸的是，我认为西方国家最近始终在试图提出尽可能多、但可信度极低的指控……给安排调查设置最大的麻烦。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)