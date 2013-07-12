俄指责西方国家发动有关叙利亚化学武器的“宣传风暴”

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国7月11日 - 俄罗斯常驻联合国代表丘尔金(Vitaly Churkin)周四严厉指责西方国家，称他们有关叙利亚政府对叙利亚人民使用化学武器的指控是一种刻意为之的“宣传风暴”。

丘尔金向联合国秘书长潘基文提交了一份俄罗斯的分析，显示3月19日在阿勒颇省Khan al-Assal一枚含有沙林毒气的炮弹导致26名平民和军事人员丧生，而发射这枚炮弹的正是叙利亚反对派武装。

此前叙利亚允许俄罗斯专家前往事发地点，取回环境样本进行分析。俄罗斯和伊朗是叙利亚总统阿萨德的最亲密盟友以及主要的军火提供者。

美国、法国和英国对俄罗斯的分析表示怀疑，并再次呼吁联合国化学调查组在叙利亚的活动范围不应局限在Khan al-Assal，应毫不受限。他们向潘基文提供了至少九起叙利亚政府涉嫌使用化学武器的行为。

丘尔金暗示西方三国提出的指控不值得认真对待。

“我们需要考虑可信赖的指控。”丘尔金对记者说道。他还表示，坚持要求调查Khan al-Assal之外的事件是“茶杯里的宣传风暴”。

“不幸的是，我认为西方国家最近始终在试图提出尽可能多、但可信度极低的指控……给安排调查设置最大的麻烦。”（完）