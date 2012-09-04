版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 9月 4日 星期二 11:56 BJT

外交解决叙利亚危机“几乎不可能”--联合国特使

联合国新任叙利亚问题特使卜拉希米在接受BBC电视台采访时表示，以外交方式尝试结束叙利亚冲突“几乎不可能”，且为结束冲突所作的努力也不够。叙利亚周一表示，如果他国停止帮助叙国内反抗力量，转而宣布支持联合国的和平计划，那麽卜拉希米的外交努力就会取得进展。

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐