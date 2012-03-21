安理会就涉叙声明草案分歧严重

联合国安理会周二商讨一项西方国家起草的叙利亚问题的声明时分歧严重，未能达成一致。根据路透看到的声明草案，声明将对安南的和平行动表示“全力支持”，同时还警告叙利亚若七天内不按安理会要求行事，还会针对该国采取“进一步措施”。路透