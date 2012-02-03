联合国叙利亚决议草案“接近敲定”--官员

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透联合国2月2日电（记者 Louis Charbonneau）---联合国安理会一些成员国官员周四称，叙利亚决议草案接近敲定，但不确定能否取得俄罗斯支持。
巴基斯坦驻联合国大使哈隆（Abdullah Hussain Haroon）告诉记者，安理会距离批准修改後的决议草案，只差“三言两语”。
“我认为，我们非常接近（敲定草案），希望今天我们能够达成一致同意的决议，”他在安理会闭门会议前说。
法国驻联合国大使阿劳德（Gerard Araud）称，他希望安理会周四就最终草案达成协议，并能在周五或周六、最晚下周一进行投票表决。
但美国驻联合国大使赖斯（Susan Rice）被问及是否认同哈隆的看法时，她表示可能没那麽乐观。
安理会本月轮值主席、多哥驻联合国大使梅南（Kodjo Menan）稍早向记者表示：“安理会内部感觉是，很快将可达成共识。”
但也有一些驻联合国大使称，要达成协议绝非易事。哈隆提到所差的“三言两语”，恰恰是存在争议的核心内容。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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