联合国叙利亚决议草案“接近敲定”--官员

路透联合国2月2日电（记者 Louis Charbonneau）---联合国安理会一些成员国官员周四称，叙利亚决议草案接近敲定，但不确定能否取得俄罗斯支持。

巴基斯坦驻联合国大使哈隆（Abdullah Hussain Haroon）告诉记者，安理会距离批准修改後的决议草案，只差“三言两语”。

“我认为，我们非常接近（敲定草案），希望今天我们能够达成一致同意的决议，”他在安理会闭门会议前说。

法国驻联合国大使阿劳德（Gerard Araud）称，他希望安理会周四就最终草案达成协议，并能在周五或周六、最晚下周一进行投票表决。

但美国驻联合国大使赖斯（Susan Rice）被问及是否认同哈隆的看法时，她表示可能没那麽乐观。

安理会本月轮值主席、多哥驻联合国大使梅南（Kodjo Menan）稍早向记者表示：“安理会内部感觉是，很快将可达成共识。”

但也有一些驻联合国大使称，要达成协议绝非易事。哈隆提到所差的“三言两语”，恰恰是存在争议的核心内容。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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