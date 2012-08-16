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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 16日 星期四 10:31 BJT

联合国驻叙观察员所住酒店外发生爆炸 三人受伤

叙利亚国家电视台周三报导称，大马士革一家联合国观察员入住的酒店附近发生爆炸，造成三人受伤。该国副外长称，联合国观察员无人在爆炸中受伤。爆炸发生在该酒店後面的一个停车场，目前尚不清楚此次袭击针对的目标。

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