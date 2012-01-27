安理会周五将开会讨论叙利亚问题--法国代表

路透联合国1月26日电---法国驻联合国代表周四称，联合国安理会周五将举行闭门会议，讨论针对叙利亚的下一步举措。

该代表在其Twitter页面（@FranceONU）写道：“联合国安理会将於本周五当地时间下午3点（北京时间周六凌晨4点）在纽约进行闭门磋商，针对叙利亚局势讨论将采取的措施。”

安理会一名要求匿名的外交人士告诉路透，摩洛哥将在会议上散发西方与阿拉伯国家拟定的决议草案，支持阿盟此前发出的呼吁，即叙利亚总统阿萨德将权力交予副总统，建立联合政府以及准备举行大选。

外交人士称，安理会可能最早在下周就新决议草案进行表决，新草案将替代俄罗斯方面提出的方案。

安理会外交人士告诉路透，摩洛哥代表周四向俄罗斯和中国外交代表展示了西方与阿拉伯国家拟定的决议草案。目前尚不清楚他们的初步反应。

路透获得的决议草案呼吁叙利亚进行“政治过渡”，并未要求联合国对叙利亚实施制裁。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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