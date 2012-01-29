俄罗斯对交付安理会表决的叙利亚草案“很失望”--外交官

中国外长和美国国务卿就双边关系和其它话题交换意见--新华
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透联合国1月27日电---外交官们表示，俄罗斯常驻联合国代表丘尔金（Vitaly Churkin）在安理会闭门磋商中称，对欧洲-阿拉伯提交安理会的决议草案“非常失望”，该草案支持阿盟对叙利亚问题的计划。
参加会议的外交官匿名告知路透，丘尔金在15个安理会理事国的闭门会议上表示，他反对阿盟试图对叙利亚问题“实施外部干预”，并反对武器禁运和对叙利亚动武。
不过丘尔金并未明确威胁将否决该草案，法国驻联合国大使阿劳德（Gerard Araud）希望下周能够对该草案进行投票表决。
外交官表示，摩洛哥将欧洲-阿拉伯决议草案提交联合国安理会，该草案同意阿盟呼吁叙利亚总统阿萨德将权力移交副总统，政府与反对派组成联合政府，并为大选做准备。
法国和英国与卡塔尔、摩洛哥、德国、葡萄牙和美国进行协商後，起草了该决议草案。该草案意在替代俄罗斯提出的草案，因西方代表认为俄罗斯提出的草案过於软弱，无法与阿盟提出的新计划相比。
外交官指出，丘尔金和中国常驻联合国代表都反对武器禁运或对叙利亚动武；阿劳德和英国常驻联合国代表格兰特(Mark Lyall Grant)都表示，欧洲-阿拉伯递交的决议草案不包含这些内容。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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