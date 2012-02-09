潘基文称阿盟拟恢复叙利亚观察行动

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透联合国2月8日电（记者 Patrick Worsnip）---联合国秘书长潘基文周三称，阿拉伯联盟秘书长阿拉比表示他打算恢复在叙利亚的观察团行动，此前持续的暴力令观察行动暂停。
潘基文对记者称，周二阿拉比在电话中要求联合国为观察项目提供帮助。他还建议组成联合国-阿盟联合观察团，包括向叙利亚派出联合特使。潘基文表示联合国愿意提供帮助，但表示尚未就此作出决定。
潘基文称，阿拉比告知我，他打算再次向叙利亚派出观察团，并寻求联合国的帮助。
阿拉比周一在开罗接受路透专访时称：“我们正在考虑再次向叙利亚派出观察员，如果这麽做，观察员数量必须增加，装备必须更加精良，而且任务也不一样。”他还表示，该行动这次不只需要阿拉伯国家支持，也需要国际社会的支持。
潘基文称：“未来几天在公布更多细节前，我们将与（安理会）进一步磋商。我们愿意尽力提供帮助，以促进叙利亚局势及总体局势的改善。”
“还没有进行细致的探讨。我们还得和阿盟就细节问题进行磋商。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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