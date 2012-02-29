联合国称叙利亚平民死亡人数超7,500人

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透安曼2月29日电(记者 Khaled Yacoub Oweis)---联合国宣布自叙利亚发生骚乱以来，总统阿萨德的部队已杀死逾7,500名平民，美国国务卿希拉里表示，阿萨德可以被列为战犯。
活动人士称，叙利亚政府军周二对反对派别据点进行的炮轰又造成至少25人死亡。反对派别称，单在霍姆斯一地，政府军持续24天的攻击，造成了数百名平民死伤。
希拉里周二在参议院听证会中表示：“我们会坚持将阿萨德列为战犯。”不过她补充说，贴上战犯标签，“将限制说服此类国家领导人下台的选项。”
随着国际社会对叙利亚境内的流血事件的担忧加剧，法国表示，联合国安理会正在争取出台涉叙问题决议，并敦促俄罗斯和中国不要再次投否决票。
活动人士称，在霍尔姆斯市内被政府军包围的Baba Amro区和其他区域，惊恐万分的居民生活条件极为艰苦，水、食品和药品的供应短缺。
一名受伤的英国摄影师设法逃出了霍尔姆斯市，但法国记者Edith Bouvier则生死未卜。
联合国负责政治事务的副秘书长帕斯科(Lynn Pascoe)对安理会表示：“有多份可靠报告显示，现在(叙利亚境内)每日的平民死亡人数常常超过100人，其中包括很多妇女和儿童。”（完）编译：王燕焜 发稿：程芳
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