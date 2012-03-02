安理会一致通过声明 呼吁叙利亚开放人道援助通道

路透联合国3月1日电（记者 Louis Charbonneau）---俄罗斯同中国与其他联合国安理会理事国周四一道对叙利亚拒绝联合国人道事务副秘书长阿莫斯（Valerie Amos）访问该国“深感失望”，并敦促叙方立即允许她入境访问。

安理会15个理事国一致通过一项声明，他们在声明中对叙利亚“人道主义形势迅速恶化深表遗憾”。根据联合国数据，在叙利亚政府对示威运动长达11个月的镇压中，已有7,500余名平民死於该国安全部队手下。

这项声明由本月安理会轮值主席、英国常驻联合国代表格兰特（Mark Lyall Grant）宣读。声明称，“安理会各理事国呼吁叙当局立即、毫无阻碍地准许（阿莫斯）访问。”

声明还敦促叙方允许“人道主义援助人员全面、毫无阻碍的进入，帮助所有需要援助的人群”。

这是安理会自去年8月迄今对叙利亚事务发表的首份声明，叙利亚问题在此期间在安理会陷入僵局。

俄罗斯同中国决定支持上述声明，是否意味两国眼下愿意支持涉叙决议尚不得而知。

日内瓦联合国安理会人权委员会周四就谴责叙利亚侵犯人权、可能犯下反人类罪的决议案进行投票表决，俄罗斯、中国同古巴投了反对票。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。