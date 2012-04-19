叙利亚枪声再起 联合国观察团任务面临挑战

路透贝鲁特4月18日电（记者 Douglas Hamilton）---周三在叙利亚抗议者包围的联合国观察团先遣队员身旁，枪声再次响起，散发出观察团监督停火的任务遭受挑战的味道。

在叙利亚首都大马士革附近，反对叙利亚总统阿萨德的抗议者包围着观察员乘坐的车辆，而自动武器的枪声迫使他们各自逃命。

目前尚未有人员伤亡报告。但观察员的车辆在人群中停下来後，紧接着就出现人群逃串的画面，同时有枪声传来，似乎是对1月阿拉伯国家联盟观察团失败任务的一种不详呼应。

在遭遇麻烦时，这支由六人组成的联合国维和先遣队正在大马士革附近巡视，他们乘坐的是联合国两辆白色丰田陆地巡洋舰（Land Cruisers），同行的还有一名叙利亚警察。

联合国车辆被一群示威者包围，这些人口中高喊口号，要求向叙利亚自由军（Free Syrian Army）提供武器。其中一辆车上被贴上了这样的标语：“刽子手仍在杀戮，观察员仍在观察，人民继续着他们的革命，而我们只向上帝低头。”

YouTube上一段视频显示，联合国车辆在两旁站满平民的街道上缓慢行驶，随後前方枪声响起，人群掉头逃跑。

叙利亚周三驳回了联合国秘书长潘基文增加更多观察员的要求，与此同时，叙利亚政府军违反停火协议，继续轰炸霍姆斯市（Homs）的目标。

叙利亚国家通讯社SANA报导称，在北部的伊德利卜省（Idlib），有六名安全部队人员死於“武装恐怖组织”的炸弹袭击。这已是两天内发生的第二次此类袭击。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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