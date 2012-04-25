联合国称叙利亚按国籍拒绝观察员

路透联合国4月24日电---美国常驻联合国代表苏珊·赖斯（Susan Rice）周二称，叙利亚因国籍关系已拒绝了至少一名联合国军事观察员，并明确表示不会接受来自“叙利亚之友”集团成员国的联合国人员。

赖斯在联合国负责维和事务的副秘书长拉德苏（Herve Ladsous）向安理会作简要报告後称，拉德苏向安理会表示，叙利亚对停火观察员的部署设定了限制。

“拉德苏先生报告称，叙利亚政府因国籍关系拒绝了至少一名观察员，而且叙利亚当局表示，不会接受任何来自‘叙利亚之友’成员国的联合国观察团（UNSMIS）工作人员，”赖斯对记者称。

“他还强调，根据联合国的立场，这种做法让人完全不能接受，”她说。

“叙利亚之友”集团有14个成员国，当中包括美国、英国、法国、沙特阿拉伯、土耳其和卡塔尔等。这些国家一致认为，叙利亚总统阿萨德镇压民主示威运动导致该国濒临内战，已经失去统治的合法性。

赖斯证实，拉德苏还向安理会报告称，另外100名非武装观察员可能一个月後才能进入叙利亚，协助督查该国已经持续12天的停火情况。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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