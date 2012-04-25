联合国称叙利亚按国籍拒绝观察员

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月（更新版）
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透联合国4月24日电---美国常驻联合国代表苏珊·赖斯（Susan Rice）周二称，叙利亚因国籍关系已拒绝了至少一名联合国军事观察员，并明确表示不会接受来自“叙利亚之友”集团成员国的联合国人员。
赖斯在联合国负责维和事务的副秘书长拉德苏（Herve Ladsous）向安理会作简要报告後称，拉德苏向安理会表示，叙利亚对停火观察员的部署设定了限制。
“拉德苏先生报告称，叙利亚政府因国籍关系拒绝了至少一名观察员，而且叙利亚当局表示，不会接受任何来自‘叙利亚之友’成员国的联合国观察团（UNSMIS）工作人员，”赖斯对记者称。
“他还强调，根据联合国的立场，这种做法让人完全不能接受，”她说。
“叙利亚之友”集团有14个成员国，当中包括美国、英国、法国、沙特阿拉伯、土耳其和卡塔尔等。这些国家一致认为，叙利亚总统阿萨德镇压民主示威运动导致该国濒临内战，已经失去统治的合法性。
赖斯证实，拉德苏还向安理会报告称，另外100名非武装观察员可能一个月後才能进入叙利亚，协助督查该国已经持续12天的停火情况。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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