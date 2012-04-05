联合国向叙利亚施压 限期结束暴力

路透联合国4月5日电（记者 Louis Charbonneau/Michelle Nichols）---叙利亚周四面临联合国各方的压力，因联合国-阿盟联合特使安南为停止冲突设定了严格的期限，并获得了俄罗斯、中国和联合国安理会其他成员国的明确支持。

安南在日内瓦通过视频连线对联合国大会称，他正在敦促叙利亚政府和反对派领导人发布明确指令，从而确保消息在4月12日0400GMT传达到当地每个士兵那里。

“必须停止使用坦克、直升机、迫击炮、枪支等武器以及所有其他形式的暴力，如性侵犯、酷刑、处决、绑架、毁坏房屋、被迫迁徙等。”安南说道。

叙利亚常驻联合国代表贾法里暗示，安南的和平计划可能存在漏洞，没有提到撤出警察部队。贾法里对记者称，4月10日的期限不包括警察，因“部署警察是为了保护平民”。

反对派活跃分子称，军队和警察应为杀害平民负责。

在安南发表讲话前，联合国安理会一致通过了“主席声明”，支持下周的最後期限，并警告叙利亚政府，如果不能做到，将采取“进一步措施”。叙利亚已经接受最後期限。

安南的最後期限和联合国安理会的声明显示联合国逐步增强对叙利亚政府的压力，结束长达一年多的暴力活动。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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