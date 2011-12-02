联合国官员称叙利亚内战一触即发

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透日内瓦12月1日电（记者 Stephanie Nebehay）---联合国人权官员周四称，叙利亚反抗士兵和其他人拿起武器对抗总统阿萨德政府，该国内战一触即发。
联合国人权事务高级专员皮莱（Navi Pillay）在记者会上称，今年叙利亚骚乱已导致4,000人丧生。但她补充说："据我们获得的可靠信息，实际死亡人数比这多得多。"
她说："我8月时就在安理会说过，一旦越来越多的反叛者威胁要拿起武器，就可能爆发内战。眼下正是这样的情况。"
皮莱的发言人科尔维尔（Rupert Colville）後来就皮莱的言论作了进一步阐释。
他告诉路透："有越来越多关於武装对抗政府力量的消息，形势肯定是朝着这样的方向（内战）发展。内战一触即发，但眼下很难说何时会演变成内战。"
联合国人权理事会周五将召开紧急会议，讨论叙利亚问题。此前，联合国独立调查委员会报告称，叙利亚政府武装犯下了谋杀、酷刑和强奸等反人类罪行。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。