独家：联合国人权委员会将谴责叙利亚反人类罪

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透日内瓦11月29日电（记者 Stephanie Nebehay）---欧洲和阿拉伯外交人士称，预计联合国人权委员会在周五的紧急会议上，将谴责叙利亚的反人类罪行。
他们称，此举也旨在向中国和俄罗斯施压，促使两国对叙利亚总统阿萨德政府采取更强硬立场。
他们还透露，逾20个成员国支持联合国人权委员会举行特别会议，会议事宜预计将於周三宣布。
英国驻联合国大使古德哈姆（Peter Gooderham）对路透表示："阿拉伯国家是（会议）主要推动者。与欧盟和美国相比，一些阿拉伯大使（对叙利亚局势）的担忧程度有过之而无不及。"
"毫无疑问，人权委员会周五特别会议上的决议将非常强硬，从而将人权委员会的施压力度发挥到最大。"
一名不愿具名的阿拉伯驻日内瓦大使告诉路透："阿拉伯支持这一决议，包括海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）三个成员国——卡塔尔、科威特和沙特阿拉伯，以及约旦。我相信，利比亚也支持我们。"
"这将是稍後在纽约采取行动的工具。"他指的是联合国大会和安理会。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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