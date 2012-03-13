美国及其盟友与俄罗斯就结束叙利亚暴力起冲突

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透联合国3月12日电（记者 Louis Charbonneau/Michelle Nichols）----美国及其欧洲盟友周一在联合国安理会与俄罗斯就如何结束叙利亚暴力活动发生冲突。
过去半年多以来，在中国支持下，俄罗斯极力反对安理会对叙利亚采取行动。中俄曾表示，将反对美英法对叙利亚采取利比亚式的变革。
周一的安理会特别会议表明，尚无迹象显示各方有望打破目前的僵局。
美国国务卿希拉里在与俄外长拉夫罗夫私下会晤後对记者表示，俄罗斯和中国应加入阿盟和安理会其他成员国，一起支持结束叙利亚政府对抗议者血腥镇压的呼吁。
但希拉里和拉夫罗夫显然在如何结束叙利亚暴力活动上有不同看法。俄罗斯一再重申反对阿盟要求阿萨德下台的计划。
希拉里称，叙利亚总统阿萨德应首先采取行动。
她说道，“最重要的是阿萨德政府必须结束暴力活动。一旦叙利亚政府有了行动，我们认为其他人也会停止暴力活动。”
拉夫罗夫称，讨论是谁先挑起的暴力活动毫无意义，并表示安理会应敦促各方立即停止暴力活动。
他表示，俄罗斯可以接受其与阿盟於3月10日达成的协议精神一致的决议案。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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