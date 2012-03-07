俄罗斯指责利比亚破坏中东地区稳定

路透联合国3月7日电(记者 Michelle Nichols)---俄罗斯周三在联合国安理会会议上指责利比亚为叙利亚反抗力量提供培训中心，并为其提供武器。

俄罗斯常驻联合国代表丘尔金(Vitaly Churkin)在安理会上表示：“我们获得的情报显示，在利比亚当局的支持下，该国有一家服务于叙利亚反对派的特别培训中心，这里的人随後会被派往叙利亚袭击合法政府。”

“这是完全不可接受的……此举破坏了中东地区的稳定。”

他担心这种“革命输出”可能会“演变为恐怖主义的输出”。

根据联合国数据，叙利亚安全部队对民主抗议活动的镇压已导致逾7,500人丧生，而外界则无力停止这种状况。俄罗斯和中国曾两次投出反对票，否决了安理会关於叙利亚危机的决议草案。

利比亚过渡政府总理凯卜(Abdurrahim El-Keib)未就俄罗斯提出的指责作出回应。

利比亚上月表示，该国将向叙利亚反对派捐赠1亿美元的人道主义援助，并允许他们在的黎波里开设办公室。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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