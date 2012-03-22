联合国安理会一致通过涉叙声明

路透安曼3月21日电（记者 Khaled Yacoub Oweis）---联合国安理会周三通过声明，支持安南的斡旋行动以结束叙利亚暴力冲突。对於持续一年之久的叙利亚危机，这是各国意见统一的罕见一刻。

安理会15个理事国一致通过了这项声明。声明称，若叙利亚不遵从安南的和平计划，国际社会将对其采取“进一步措施”。安南和平计划包括叙利亚各方停火以及尽快允许援助机构进入等。

声明原文因俄罗斯要求删除最後通牒的措辞而语气有所减弱，但安理会理事国一致通过该声明的事实，在外交上给叙利亚总统阿萨德带来重大冲击。

美国国务卿希拉里在华盛顿表示：“对於阿萨德总统和他的政府，我们和国际社会要说的是：走这条路，认真行事，否则将面临更大压力以及进一步的孤立。”

叙利亚冲突周三蔓延到该国边境。据黎巴嫩居民称，一些炮弹散落在黎巴嫩境内al-Qaa村庄和附近的田野，还导致一人受伤。

al-Qaa距叙利亚边境仅10公里，是7,000名逃离战火的叙利亚难民涌入黎巴嫩的首站。

难民称，他们遭叙利亚政府军的追捕，政府军经常在边境开火，但al-Qaa居民称，周三该地首次遭遇炮弹。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。