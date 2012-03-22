联合国安理会一致通过涉叙声明

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透安曼3月21日电（记者 Khaled Yacoub Oweis）---联合国安理会周三通过声明，支持安南的斡旋行动以结束叙利亚暴力冲突。对於持续一年之久的叙利亚危机，这是各国意见统一的罕见一刻。
安理会15个理事国一致通过了这项声明。声明称，若叙利亚不遵从安南的和平计划，国际社会将对其采取“进一步措施”。安南和平计划包括叙利亚各方停火以及尽快允许援助机构进入等。
声明原文因俄罗斯要求删除最後通牒的措辞而语气有所减弱，但安理会理事国一致通过该声明的事实，在外交上给叙利亚总统阿萨德带来重大冲击。
美国国务卿希拉里在华盛顿表示：“对於阿萨德总统和他的政府，我们和国际社会要说的是：走这条路，认真行事，否则将面临更大压力以及进一步的孤立。”
叙利亚冲突周三蔓延到该国边境。据黎巴嫩居民称，一些炮弹散落在黎巴嫩境内al-Qaa村庄和附近的田野，还导致一人受伤。
al-Qaa距叙利亚边境仅10公里，是7,000名逃离战火的叙利亚难民涌入黎巴嫩的首站。
难民称，他们遭叙利亚政府军的追捕，政府军经常在边境开火，但al-Qaa居民称，周三该地首次遭遇炮弹。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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