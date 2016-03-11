联合国特使预计叙利亚将在18个月内举行总统选举--报导

路透莫斯科3月11日 - 俄新社周五援引联合国叙利亚问题特使德米斯图拉（Staffan de Mistura）报道称，叙利亚将在18个月内举行总统选举。

德米斯图拉在接受俄新社采访时表示，拟于3月14日在日内瓦举行的最新一轮叙利亚和谈将是这次选举的起点。（完）