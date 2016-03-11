联合国特使预计叙利亚将在18个月内举行总统选举--报导

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透莫斯科3月11日 - 俄新社周五援引联合国叙利亚问题特使德米斯图拉（Staffan de Mistura）报道称，叙利亚将在18个月内举行总统选举。
德米斯图拉在接受俄新社采访时表示，拟于3月14日在日内瓦举行的最新一轮叙利亚和谈将是这次选举的起点。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。