联合国称Tremseh村攻击事件目标为叙反对派

联合国观察员周六在叙利亚村庄Tremseh发现大量血迹，以及许多被烧毁的房屋和炮火攻击迹象，但无法对活动人士报告的约220人遭屠杀予以证实。声明中称这次的攻击目标似乎是特定群体和房屋，主要是军方叛变者和活动人士。图为2012年7月13日在Tremseh拍摄。