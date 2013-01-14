叙利亚或拥有未浓缩铀库存--专家

美国参议院通过戈萨奇出任大法官提名 特朗普获得大胜
路透华盛顿4月7日 - 美国共和党主导的参议院让特朗普取得了上任以来的最大胜利，他们顶住民主党的强烈反对，确认了特朗普的最高法院大法官提名，从而恢复了保守派大法官在最高法院占相对多数的局面。
路透维也纳/耶路撒冷1月10日（记者 Fredrik Dahl/Dan Williams） - 西方和以色列安全专家怀疑叙利亚可能有大量未浓缩铀库存，其盟友伊朗可能对这些铀库存感兴趣。
他们表示，数年以前，叙利亚可能获得天然铀来为一个疑似在建核反应堆提供燃料，但该反应堆在2007年遭以色列轰炸。
当时的美国情报称，该反应堆位于叙利亚Deir al-Zor地区，是朝鲜设计的初期反应堆，用以生产核武器所用的钚。
叙利亚否认在秘密进行核项目，周五未联系到叙利亚驻维也纳外交官置评。
“叙利亚境内肯定有反应堆燃料库存。拥有核设施、核反应堆，却没有燃料，这是说不通的，”智库卡内基国际和平研究院专家Mark Hibbs表示。
但他还指出：“据我所知，还没有确认燃料地点的可靠资料。”他表示，核材料可能来自朝鲜。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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