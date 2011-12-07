美国称必须成立一个"自由宽容"的叙利亚政府

路透日内瓦/贝鲁特12月7日电(记者 Arshad Mohammed/Mariam Karouny)---美国呼吁叙利亚成立宽容自由的新政权。

在结束与叙利亚国家委员会成员在日内瓦的会谈後，美国国务卿希拉里表示，叙利亚人不仅要把阿萨德赶下台，还要向法治迈进。

希拉里表示："民主过渡不光包括推翻阿萨德政权，这也意味着要让叙利亚走上法治之路，保护全体公民的普遍权益，无论其教派、种族或性别。"

随着叙利亚各地组成武装组织，并进入多个城市地区，九个月前爆发的和平抗议正渐渐滑入内战边缘。

美国、欧盟、土耳其和约旦均呼吁阿萨德下台，以便结束动荡并进行新政府的民主选举。

华府周二表示，美国驻叙利亚大使罗伯特·福特(Robert Ford)已返回大马士革。此前，他曾因安全原因撤回。福特因公开支持抗议者激怒了叙利亚官员。

希拉里表示，反对派知道，叙利亚少数派需要被保证在"宽容和自由的政权下"能过得更好。阿萨德是伊斯兰什叶派小分支阿拉维派(Alawite)的成员，而多数叙利亚人是逊尼派穆斯林。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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