美国称必须成立一个"自由宽容"的叙利亚政府

研究显示特朗普签署的入境禁令影响赴美国旅行需求
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透日内瓦/贝鲁特12月7日电(记者 Arshad Mohammed/Mariam Karouny)---美国呼吁叙利亚成立宽容自由的新政权。
在结束与叙利亚国家委员会成员在日内瓦的会谈後，美国国务卿希拉里表示，叙利亚人不仅要把阿萨德赶下台，还要向法治迈进。
希拉里表示："民主过渡不光包括推翻阿萨德政权，这也意味着要让叙利亚走上法治之路，保护全体公民的普遍权益，无论其教派、种族或性别。"
随着叙利亚各地组成武装组织，并进入多个城市地区，九个月前爆发的和平抗议正渐渐滑入内战边缘。
美国、欧盟、土耳其和约旦均呼吁阿萨德下台，以便结束动荡并进行新政府的民主选举。
华府周二表示，美国驻叙利亚大使罗伯特·福特(Robert Ford)已返回大马士革。此前，他曾因安全原因撤回。福特因公开支持抗议者激怒了叙利亚官员。
希拉里表示，反对派知道，叙利亚少数派需要被保证在"宽容和自由的政权下"能过得更好。阿萨德是伊斯兰什叶派小分支阿拉维派(Alawite)的成员，而多数叙利亚人是逊尼派穆斯林。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透华盛顿2月7日 - 美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)周二表示，取代前总统奥巴马医改法案的立法程序将在今年完成。此番言论旨在消除外界对共和党正在放弃有关尽快撤销奥巴马医保(Obamacare)这一竞选承诺的看法。
路透伦敦2月7日 - 英国政府周二表示，若议会否决磋商达成的脱欧协议条款，政府将不会寻求进一步与欧盟谈判。官员挫败了赋予议员对最后退欧协议有更多发言权的努力。