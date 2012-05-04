美国称或需以新手段解决叙利亚危机

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透华盛顿5月3日电---美国白宫周四谴责叙利亚政府对学生抗议运动的突袭，称如果联合国支持的和平计划失败，国际社会或许需要采取新手段，并指控叙利亚总统阿萨德迄今并未就实施和平计划作出任何努力。
白宫发言人卡尼(Jay Carney)表示：“如果叙利亚当局执意不让步，国际社会不得不承认失败，并共同解决阿萨德当局对和平稳定造成的严重威胁。”
“叙利亚亟需政治过渡。我们确实希望安南的和平计划获得成功。但根据目前的迹象，我们对阿萨德满足和平计划条件的意愿深表怀疑，因为他迄今为止仍明显未满足这些条件。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。