希拉里因健康原因取消中东行程

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透华盛顿12月10日电---美国国务院周一称，美国国务卿希拉里因肠胃病毒感染取消了前往摩洛哥参加有关叙利亚反对派未来的会议。
美国副国务卿威廉·伯恩斯（William Burns）将代替希拉里前往。
美国国务院发言人Philippe Reines在声明中称，“由于她身体仍然不舒服，我们决定取消之前的计划，不再前往北非和中东。”
“美国副国务卿伯恩斯将代替她前往马拉喀什参加‘叙利亚人民之友’会议。当她康复并重新投入工作后，我们将通知大家。”
希拉里原定将在摩洛哥与各盟国外长举行会谈，讨论叙利亚危机问题。
“叙利亚之友”组织预计将着眼新的行动，以加强新近成立的叙利亚全国联盟并使其合法化。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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