联合国停火要求未显效 叙冲突继续

路透贝鲁特3月22日电（记者 Oliver Holmes/Crispian Balmer）---叙利亚各方对联合国安理会立即停火的要求似乎充耳不闻，据反对派活动人士称，周四又有40余人在冲突中丧生。

位於英国的叙利亚人权观察组织（SOHR）称，在其中最严重的一起事件中，叙利亚平民乘坐一辆小型巴士逃往土耳其时，在北部城镇Sermeen遭到袭击，导致10人死亡，当中包括三名儿童和两名妇女。

SOHR称，尚不清楚这起事件应由谁负责。其他活动分子则称，应归咎於叙利亚政府军，他们一直试图在该地区清除反叛力量。SOHR从当地联络人处获取信息。

该组织称，在叙利亚北部省份伊德利卜（Idlib）、霍姆斯（Homs）和哈马（Homs）及德拉（Deraa）等地区，另有几十位平民遇难。在霍姆斯的冲突中，有五名反叛武装分子和七名政府军丧生。

联合国秘书长潘基文称，安理会周三一致通过的声明已向叙利亚发出停止一切暴力活动的明确信息。但叙利亚政府似乎对这项没有法律约束力的声明置若罔闻。

近几周，装备良好的叙利亚政府军节节获胜，在叙利亚各地重创武装反对分子，但在巩固战果方面似乎困难重重。

反对派消息人士称，政府军的坦克再次炮袭东北城市哈马的一个地区。他们称，过去48小时，该地区至少有20人在袭击中死亡。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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