美国对G8称叙利亚总统阿萨德须下台

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透戴维营5月19日电(记者 Jeff Mason)---白宫周六表示，美国总统奥巴马对在戴维营出席八国集团(G8)峰会的各国领导人称，叙利亚总统阿萨德必须下台，并拿也门作为政治交班的样板。
八国集团发表声明敦促叙利亚各方坚守在联合国-阿盟和平计划中的承诺，“包括立即停止所有暴力活动，以便叙利亚主导的包容性政治过渡，能带来一个民主的、多元化的政治体系。”
奥巴马的副国家安全顾问罗德(Ben Rhodes)表示，近期对联合国停火监督员能否安全进入叙利亚、以及对停火状况的追踪，使人们忽视了叙利亚的根本性问题。阿萨德在过去14个月中一直对抗议者实施打压。联合国估计在期间已有约9,000人遇害。
美国对阿萨德的耐心已越来越少。“我们对叙利亚问题的评估是：单靠监督员和停火是无法解决这个问题的，国际社会需要按叙利亚人民的要求推进政治解决进程，因为这是解决问题的唯一途径。”
“我们依然对叙利亚境内生命的陨落、人道主义危机和大规模严重侵犯人权事件感到震惊，”八国集团声明称。“必须停止用武力危及平民生命的行动。”（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。