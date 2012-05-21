美国对G8称叙利亚总统阿萨德须下台

路透戴维营5月19日电(记者 Jeff Mason)---白宫周六表示，美国总统奥巴马对在戴维营出席八国集团(G8)峰会的各国领导人称，叙利亚总统阿萨德必须下台，并拿也门作为政治交班的样板。

八国集团发表声明敦促叙利亚各方坚守在联合国-阿盟和平计划中的承诺，“包括立即停止所有暴力活动，以便叙利亚主导的包容性政治过渡，能带来一个民主的、多元化的政治体系。”

奥巴马的副国家安全顾问罗德(Ben Rhodes)表示，近期对联合国停火监督员能否安全进入叙利亚、以及对停火状况的追踪，使人们忽视了叙利亚的根本性问题。阿萨德在过去14个月中一直对抗议者实施打压。联合国估计在期间已有约9,000人遇害。

美国对阿萨德的耐心已越来越少。“我们对叙利亚问题的评估是：单靠监督员和停火是无法解决这个问题的，国际社会需要按叙利亚人民的要求推进政治解决进程，因为这是解决问题的唯一途径。”

“我们依然对叙利亚境内生命的陨落、人道主义危机和大规模严重侵犯人权事件感到震惊，”八国集团声明称。“必须停止用武力危及平民生命的行动。”（完）

编译：王燕焜 发稿：王凤昌

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